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Интервью

F-16 успеют принять участие в контрнаступлении ВСУ, – военный эксперт Черник

7 июня, 2023 среда
16:45
Война с Россией

От чего зависит контрнаступление ВСУ и как ему поможет западное оружие, когда на фронте будут F16, рассказал Еспресо военный эксперт Петр Черник

Прежде всего, он хотел бы подчеркнуть, что терпение – это философия нашей победы.

Режим тишины является фундаментальным явлением любой серьезной операции.

От каких факторов зависит контрнаступление, где и как оно начнется

Это очень особенные вопросы. Я могу ответить на первую часть вероятно – контрнаступление зависит от накопления сил и средств. Этот процесс продолжается. А вот детализировать, где, на каких направлениях и в каких временных границах – это дать противнику готовую разведывательную информацию. Даже если бы мы говорили гипотетически или анализировали имеющуюся информацию. Режим тишины является основополагающим явлением любой серьезной операции.

Настоящий художник войны тот, кто сумеет обмануть противника и нанести неожиданный удар

Как в контрнаступательных действиях нам поможет западное оружие

Очень поможет. Человек должен чем-то воевать, противник ведь вооружен и имеет все классы техники – начиная от стрелкового оружия, заканчивая авиацией.

Западная техника более качественная во всех смыслах. Возьмем к примеру БМП-2 Российской Федерации и М2 Bradley. Bradley проигрывает только в одном, в весе: БМП-2 весит в пределах 13,5 тонн, а Bradley от 25 тонн. По другим показателям БМП не выдерживает конкуренции. Пушка БМП имеет 500 выстрелов боекомплекта, у пушки M242 Bushmaster (у Bradley) – 900. Кроме того, есть немало противотанкового вооружения, а БМП-2 практически такого не имеет. Еще важен механизм перезарядки: у российской БМП есть проблемы с тем, что после отстрела боекомплекта она должна уйти из передовой для перезарядки, а у Bradley перезарядку можно произвести на месте. К тому же пушка американской машины в комплектации со снарядом М791 в 2,5 км может превратить БМП-2 в решето. Российская бронемашина, чтобы нанести Bradley вред, должна приблизиться хотя бы на километровое расстояние, а то и ближе. То же касается брони. И это далеко не все преимущества.

Так можно пройтись по каждому классу техники. Самый главный вывод очень прост: метафорически представим, что в скачках участвуют авто "Волга" российского производства и "Мерседес". Как вы думаете, какой автомобиль выиграет? Вот и все, что нужно понимать о западном оружии и его преимуществах в отношении русского.

Есть вероятность, что авиация F-16 присоединится к контрнаступательным действиям

Можем ли мы ожидать во время нашего контрнаступления истребители F-16?

На мой взгляд, есть высокая вероятность. Учитывая, что украинцы показали высокоинтеллектуальное качество освоения техники – МИМ-104 Patriot считаются очень сложными машинами, которые наши военные освоили мегабыстро. Никто не думал, что мы сможем благодаря им сбить гиперзвуковые ракеты, а мы выиграли поединок со счетом 6:0 в нашу пользу. Это большой успех именно интеллекта.

Я думаю, что украинцы смогут и освоить авиационные комплексы в режиме от 3 до 4 месяцев. Если сейчас июнь и сказали, что учения на F-16 уже начались (а я считаю, что еще раньше начались), то к осени, когда появятся первые машины, а погода еще будет сухой, есть вероятность, что авиация присоединится к контрнаступательным. действий. Здесь важно помнить главное: война – это путь обмана. Настоящий художник войны тот, кто сумеет обмануть противника и наносить неожиданный удар.

Уровень профессиональной подготовки очень важен. И здесь мы кратно превосходим противника

Вовлечены ли в военные операции военные, которые проходили обучение в странах-партнерах?

100% да. Вообще то, что касается подготовки нашей армии западными союзниками является беспрецедентным явлением в истории. Западные инструкторские школы прошли десятки тысяч наших защитников. Они все уже качественно перераспределены, экипированы и ждут своего применения, а некоторые уже применяются. Помним, что уровень профессиональной подготовки очень важен. В этом случае мы кратно превосходим противника, но численность со стороны врага еще никто не отменял.

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