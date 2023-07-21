F-16 поступят в Украину, вероятно, ближе к концу года, - Белый дом

Такое мнение высказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Fox News.

"Що їм дійсно потрібно, це артилерія, амуніція, ППО і броня – танки. І за всіма чотирма пунктами ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири спроможності, які їм потрібні. Якщо ви подивитеся на пакети допомоги, як той, що ми оголосили вчора, – і буде ще один найближчими днями – ви побачите, що ми дійсно намагаємося надати їм ці спроможності", – розповів він.

По словам Кирби, больше всего Украине необходимы не самолеты, а артиллерия.

"F-16 будут поставлены в Украину, вероятно, ближе к концу года. Но, по нашей оценке, только F-16 не смогут внести изменения. Им действительно наиболее необходима артиллерия. И поэтому президент США принял непростое решение о передаче кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день."

Истребители F-16 для Украины.

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил , что обучение украинцев на F-16 уже началось. Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ПС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".

В этот же день стало известно, что Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил , что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.

Накануне сообщалось , что, по информации источника Politico, коалиция западных стран рассматривает Румынию как место для обучения украинских пилотов на F-16.

22 июня Соединенные Штаты Америки получили запрос от Дании о подготовке украинских пилотов для применения истребителей F-16. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 26 июня сообщил о начале учений пилотов из Украины на западных истребителях F-16

Зеленский 1 июля заявил , что пока не определен график обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, некоторые иностранные партнеры затягивают.

6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16. Уже 7 июля премьер Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции в Праге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о передаче вертолетов и обучении пилотов на F-16.

11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией. Страны подпишут меморандум. В тот же день Украина подписала меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов на истребителях F-16 с 11 государствами-партнерами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

Также 15 июля сообщалось , что страны Европы, пообещавшие начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, все еще ждут от Соединенных Штатов официального утверждения программы.

В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.