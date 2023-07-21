F-16 поступят в Украину, вероятно, ближе к концу года, - Белый дом
Украина может получить самолеты F-16 поближе к концу текущего года. Однако одни только истребители вряд ли смогут изменить ход войны
Такое мнение высказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Fox News.
"Що їм дійсно потрібно, це артилерія, амуніція, ППО і броня – танки. І за всіма чотирма пунктами ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири спроможності, які їм потрібні. Якщо ви подивитеся на пакети допомоги, як той, що ми оголосили вчора, – і буде ще один найближчими днями – ви побачите, що ми дійсно намагаємося надати їм ці спроможності", – розповів він.
По словам Кирби, больше всего Украине необходимы не самолеты, а артиллерия.
"F-16 будут поставлены в Украину, вероятно, ближе к концу года. Но, по нашей оценке, только F-16 не смогут внести изменения. Им действительно наиболее необходима артиллерия. И поэтому президент США принял непростое решение о передаче кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день."
Истребители F-16 для Украины.
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.
15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил , что обучение украинцев на F-16 уже началось. Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ПС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".
В этот же день стало известно, что Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.
Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил , что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.
Накануне сообщалось , что, по информации источника Politico, коалиция западных стран рассматривает Румынию как место для обучения украинских пилотов на F-16.
22 июня Соединенные Штаты Америки получили запрос от Дании о подготовке украинских пилотов для применения истребителей F-16. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 26 июня сообщил о начале учений пилотов из Украины на западных истребителях F-16
Зеленский 1 июля заявил , что пока не определен график обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, некоторые иностранные партнеры затягивают.
6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16. Уже 7 июля премьер Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции в Праге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о передаче вертолетов и обучении пилотов на F-16.
11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией. Страны подпишут меморандум. В тот же день Украина подписала меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов на истребителях F-16 с 11 государствами-партнерами.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
Также 15 июля сообщалось , что страны Европы, пообещавшие начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, все еще ждут от Соединенных Штатов официального утверждения программы.
В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.
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