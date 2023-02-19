Об этом говорится на сайте издания Politico.

Отмечается, что американский генерал в Европе утвердил законодателям США, что предоставление Украине передового западного оборудования, например истребителей F-16, беспилотников и ракет большой дальности, могло бы помочь Киеву управлять небом и усилить наступательные действия против России.

Как утвердили 5 источников издания, в пятницу на закрытом брифинге Мюнхенской конференции Кристофера Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть войну против России. Он ответил: "Да".

В частности, Командующий Объединенных сил НАТО в Европе заявил законодателям, что США и их союзники должны прислать Украине самое современное оружие, которое только могут. Это включает в себя передовые самолеты, беспилотники и ракеты с радиусом действия более 100 километров.