F-16 и дальнобойные ракеты помогут Украине победить на фронте, - командующий силами НАТО в ЕС
Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил законодателям США, что предоставление Украине, в частности, F-16 и дальнобойных ракет поможет ей усилить наступательные действия против РФ
Об этом говорится на сайте издания Politico.
Отмечается, что американский генерал в Европе утвердил законодателям США, что предоставление Украине передового западного оборудования, например истребителей F-16, беспилотников и ракет большой дальности, могло бы помочь Киеву управлять небом и усилить наступательные действия против России.
Как утвердили 5 источников издания, в пятницу на закрытом брифинге Мюнхенской конференции Кристофера Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть войну против России. Он ответил: "Да".
В частности, Командующий Объединенных сил НАТО в Европе заявил законодателям, что США и их союзники должны прислать Украине самое современное оружие, которое только могут. Это включает в себя передовые самолеты, беспилотники и ракеты с радиусом действия более 100 километров.
- 15 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия не будет передавать Украине истребителей .
- Позже стало известно, что группа американских законодателей призвала президента США Джо Байдена начать поставку Украине истребителей-бомбардировщиков F-16.
- 18 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем субботнем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности будет призывать усилить военную помощь Украине.
- 18 февраля Воллес заявил, что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ.
- Тогда же премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил , что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности.
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