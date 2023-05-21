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OPINION

F-16 для Украины. Для России – соглашение с Угандой

Сергей Фурса
21 мая, 2023 воскресенье
08:08
Мнение

Украина и Россия преуспели в небе. Но есть нюанс

Украина получит самолеты F-16 задолго до самых оптимистичных надежд. Судя по всему, уже к концу года, а может, и к концу лета, эти самолеты уже будут на вооружении ВСУ. Со всеми замечательными последствиями для "любых" россиян, так любящих быть соседями, что мешают спать. И теперь ВСУ сможет еще эффективнее исполнять наставления из песни российской певицы.

Почему произошли столь резкие изменения? При этом опять на фоне причитаний "вот сейчас Запад нас точно сольет и принудит к компромиссу с Путиным"? Жалобам не мешает даже совместное заявление стран G7, что китайцы могут засунуть свой мирный план Путину в задницу.

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Кто знает? Может быть, американцы убедились на примере Патриотов, насколько эффективными могут быть украинцы, и как это способствует продажам оружия. А может, убедились, что российские угрозы эскалации ничего не стоят, ведь их "Кинжалы" теперь не страшны никому. В любом случае получается, что россияне своими бессмысленными ночными атаками Киева сами приблизили этот миг. Стратеги... Как раньше они сделали все, чтобы Украина получила современные системы ПВО, включая те же Патриоты, свои бессмысленные и жестокие террористические атаки против энергетики. Путин снова всех переиграл.

Российские угрозы эскалации ничего не стоят, ведь их "Кинжалы" теперь не страшны никому. В любом случае получается, что россияне своими бессмысленными ночными атаками Киева сами приблизили этот миг. Стратеги...

А может быть, просто время пришло. И нужно поздравить украинских дипломатов и всех других, кто давил в этом направлении.

При том, чтобы россияне не смогли продолжать в духе "это все эскалация", разрешение предоставят американцы, тренировки наши воины будут проходить в Британии, а самолеты, судя по всему, предоставят Нидерланды и компания (Дания и Бельгия наиболее вероятны).

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И что теперь Медведеву делать? Разрываться в своей ненависти? Кого пугать?

Но и у россиян были успехи в небе. На этой неделе Россия и Уганда подписали договор о неразмещении оружия в космосе первыми. Вот так и закончилась космическая гонка вооружений.

Можно, конечно, подумать, что россияне это подписали просто, чтобы хоть что-то подписать. Для демонстрации отсутствия изоляции. А Уганда почему-то очень любит россиян и готова подписывать что угодно.

Но есть и другая версия. Может Путин спутал Уганду и Ваканду*?

* Ваканда - вымышленная скрытая от внешнего мира страна, упоминавшаяся в серии комиксов о Фантастической четверке от Marvel

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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