Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не менялась, оккупанты ее хорошо знают", — сказал глава государства.

По его словам, если российские военные хотят выжить, им пора убегать.

"Поезжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию — что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций. Если они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине. И это не что-то особенное. Это не что-нибудь такое, что якобы только началось. Мы говорим об этом 187 дней", — добавил Зеленский.

По состоянию на вечер 29 августа ВСУ освободили четыре села под Херсоном.

К вечеру 29 августа ВСУ в Херсоне поразили баржи возле Антоновского моста.

19 июля ВСУ ударили по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Еспресо заявил, что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.

27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал российских оккупантов покинуть Херсон после нового удара по мосту через Днепр.

23 августа ВСУ подтвердили, что нанесли очередной удар по Антоновскому мосту.

29 августа эксперт Defense Express Киричевский в эфире Еспресо заявил, что прорыв первой линии обороны в Херсонской области стал для россиян неприятным сюрпризом.

В ночь на 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов и "травмировали" мост через Конку.

Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых оккупанты обстреливали Николаев.

В сети появилась информация, что на оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.