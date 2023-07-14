Еженедельно в Мариуполе исчезают десятки человек, - Андрющенко

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Репрессии и преследования украинских граждан в Мариуполе начались с начала оккупации. Сейчас в городе задерживают десятки человек. Еженедельно люди просто исчезают. Это происходит из-за того, что у ФСБ РФ есть определенная задача, которая касается борьбы с партизанским движением на временно оккупированных территориях. Такая же история происходит и в Бердянском районе. Они еженедельно отчитываются о проведенных проверках и сколько задержали людей с проукраинской позицией", - рассказал Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя добавил, что партизанское движение в городе очень активное.

"Что касается партизанского движения в Мариуполе, то, к счастью, наши люди работают без потерь. Это могу подтвердить лично. Это очень тяжелая работа, как в самом Мариуполе, так и вне города. Хотя российские оккупационные войска избирательно задерживают людей, проверяют их. Могут задерживать за переписку с родственниками, которые находятся не в оккупации, а также могут задержать за подписку на украинские каналы социальных сетей", – добавил он.