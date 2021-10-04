Ежемесячно зарабатывали до 400 тыс. грн: СБУ разоблачила очередную схему фальсификации COVID-документов

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ заблокировала в Чернигове схему фальсификации ПЦР-тестов и международного свидетельства о вакцинации от COVID-19. Ежемесячная "прибыль" злоумышленников от сделки составляла 400 тыс. грн.



Отмечается, что преступный бизнес организовали двое местных жителей в июне 2021 года.



Дельцы предлагали клиентам одной из черниговских туристических агентств изготовление подделок. Люди, которые планировали выехать на отдых за границу, обращались к ним за "справкой" об отрицательном тесте на COVID-19, не сдавая никаких анализов.



По данным СБУ, стоимость одной справки составляла 400-500 грн, а свидетельство о вакцинации - 1500 грн. Ежемесячно злоумышленники в среднем изготавливали по 350 "тестов" и 150 "международных свидетельств".



Так, во время обысков правоохранители обнаружили подготовленные поддельные справки о прохождении теста на COVID-19 и фейковые международные сертификаты. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению лиц для привлечения их к ответственности.

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