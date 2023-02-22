Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Если у нас появляются дополнительные средства, мы также открываем новые программы социальной и гуманитарной помощи. Сейчас Красный Крест Украины вместе с министерством ветеранов начинает новую программу социального обеспечения. В частности, люди с инвалидностью и участники боевых действий I и II группы смогут получить ежемесячную финансовую помощь в 4 тыс. грн. Это абсолютно новая программа и вклад нашей организации в улучшение социальной и гуманитарной ситуации в Украине", - рассказал Розенко.

