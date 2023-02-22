Ежемесячно Красный Крест Украины будет выплачивать по 4 тыс. грн людям с инвалидностью, - вице-президент общества Розенко
Вице-президент общества Красного Креста Украины Павел Розенко сообщил, что организация вместе с министерством ветеранов запустили новую социальную программу для людей с инвалидностью и ветеранов войны
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Если у нас появляются дополнительные средства, мы также открываем новые программы социальной и гуманитарной помощи. Сейчас Красный Крест Украины вместе с министерством ветеранов начинает новую программу социального обеспечения. В частности, люди с инвалидностью и участники боевых действий I и II группы смогут получить ежемесячную финансовую помощь в 4 тыс. грн. Это абсолютно новая программа и вклад нашей организации в улучшение социальной и гуманитарной ситуации в Украине", - рассказал Розенко.
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