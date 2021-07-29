Ежемесячно государство теряло десятки миллионов гривен: ГБР перекрыло один из крупнейших каналов контрабанды

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Как отмечается, во время обысков на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни изъято около 30 тонн товара. Сейчас продолжается его оценка и подсчет.



"Один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил из-за рубежа через столичный аэропорт большие партии товаров широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок. Большие партии товара ввозились на территорию Украины под видом отправлений для граждан Украины, которые даже не подозревали об этом. Все "посылки" оценивались в 100 евро, что позволяло не платить налоги ", - говорится в сообщении.



Известно, что только в июле этот почтовый оператор ввез в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн грн налогов и сборов.



"Вместе с тем организаторы контрабанды брали у заказчиков деньги за перевозку товаров без таможенной декларации. Сумы обсчитывались в зависимости от группы товара. Техника, в частности телефоны и планшеты, имели четко определенную цену за единицу, брендовая одежда имела определенную сумму за килограмм. Затем эти товары попадали в магазины , где реализовывались за наличные ", - пишут в пресс-службе.



Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме человек, в том числе среди сотрудников Таможенной службы.

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