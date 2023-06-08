Об этом он сказал в интервью " Украинской правде ".

Юсов отметил, что, несмотря на такое большое количество заявок, освободить военного из российской армии сложно - поэтому счет тех, кого удалось вывести, идет на сотни.

"Более 3 тысяч заявок в месяц стабильно, обращений от военных, которые говорят, что хотят воспользоваться проектом "Хочу жить". Каждое так обращение — отдельная индивидуальная спецоперация, это сложнее в реализации, поэтому счет идет на сотни выведенных", - объясняет он.