Ежемесячно более 3 тысяч российских военных хотят сдаться в украинский плен, — Юсов
Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что каждый месяц более 3 тысяч российских военных хотят сдаться в украинский плен в рамках "Хочу жить"
Об этом он сказал в интервью " Украинской правде ".
Юсов отметил, что, несмотря на такое большое количество заявок, освободить военного из российской армии сложно - поэтому счет тех, кого удалось вывести, идет на сотни.
"Более 3 тысяч заявок в месяц стабильно, обращений от военных, которые говорят, что хотят воспользоваться проектом "Хочу жить". Каждое так обращение — отдельная индивидуальная спецоперация, это сложнее в реализации, поэтому счет идет на сотни выведенных", - объясняет он.
- В апреле проект "Хочу жить" получил 3200 обращений от российских военных, желающих сдаться в плен.
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