Ежемесячно €1,5 млрд. ЕС разрабатывает план поддержки Украины на 2023 год, - Politico
Европейская комиссия работает над тем, чтобы предоставлять Украине около 1,5 млрд евро бюджетной поддержки ежемесячно в течение 2023 года
Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с обсуждением.
Комиссия обсуждает с министерствами финансов стран ЕС, как можно было бы оказать поддержку. Чиновники добавили, что общая сумма, а также доля грантов или ссуд все еще обсуждаются.
Предложения могут поступить уже на следующей неделе или накануне конференции по восстановлению Украины в Берлине 25 октября, организованной председательствующей в G7 Германией и Еврокомиссией.
"Предоставление краткосрочной помощи в виде макрофинансовой помощи Украине до сих пор осуществлялось на разовой основе", - заявил в понедельник на конференции в Брюсселе еврокомиссар из бюджета Йоханнес Ган.
"Учитывая постоянную потребность помощи, можно было бы рассмотреть более структурированное решение для более высокой степени предсказуемости, и я усердно работаю со странами ЕС над решением, которое позволит нам иметь более структурированную, предполагаемую и автоматизированную поддержку по крайней мере в следующем году", - добавил Ган.
- Отметим, дефицит бюджета в следующем году составит около $3,5 млрд в месяц, и США обязались покрывать $1,5 млрд, прося союзников сделать то же самое.
- 20 сентября ЕС принял финальное решение о скором выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в условиях войны. Речь идет о второй части пакета макрофинансовой помощи ЕС для Украины объемом 9 млрд евро, который Еврокомиссия анонсировала в апреле и согласовал Евросовет на июньском саммите. Первый миллиард из этой суммы Украина получила двумя траншами 1-2 августа.
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