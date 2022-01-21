Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе проведут 22-26 мая в очном формате

Об этом сообщает пресс-релиз Форума.



Ежегодный Всемирный экономический форум впервые с начала пандемии COVID-19 будет проведен в очном формате в Давос-Клостерс в Швейцарии с 22 по 26 мая.



Лозунгом мероприятия в 2022 году станет "Совместная работа, восстановление доверия". Организаторы события предложат мировым лидерам подвести итоги ситуации в мире и сформировать партнерские отношения и политику на будущее.



"Темы повестки дня будут включать восстановление после пандемии, борьбу с изменением климата, построение лучшего будущего для работы, ускорение развития капитализма заинтересованных сторон и использование технологий Четвертой промышленной революции", - сообщают организаторы форума.

Напомним, ранее Всемирный экономический форум планировали провести в Давосе с 17 по 21 января, но его отменили из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Давосский экономический форум-2021 также был отменен из-за пандемии коронавируса.