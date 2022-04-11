English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Ежедневным огнем по жилым кварталам оккупанты пытаются уничтожить оставшихся на Луганщине": глава ОВА о разрушенных домах

"Ежедневным огнем по жилым кварталам оккупанты пытаются уничтожить оставшихся на Луганщине": глава ОВА о разрушенных домах

11 апреля, 2022 понедельник
14:23
война с Россией

Россияне повредили еще 16 домов в Луганской области, 11 из них в Кременной. Также полиция задержала 6 мародеров

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.

"Ежедневным огнем по жилым кварталам оккупационные войска пытаются уничтожить Луганщину, ее жителей - оставшихся. Так, обстрелами российской армии повреждены и разрушены еще 16 домов - четыре в Лисичанске, один - в Северодонецке, 11 - в Кременной", - написал он.

По его словам, за прошедшие сутки, 10 апреля, в Северодонецке, Лисичанске и Кременной зафиксировали 26 вражеских обстрелов.

В области полиция задержала 6 мародеров.

"В Северодонецке четверо местных жителей пытались вынести товар из закрытого местного супермаркета, а еще двое во время комендантского часа воспользовались услугами супермаркета и магазина бытовой техники", - добавил глава области.

Следователи начали досудебное расследование по части 4 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

  • Напомним, 11 апреля Вооруженные силы Украины отразили очередную атаку россиян, на этот раз в Северодонецком районе Луганщины.
  • Также глава Луганской ОВА заявил о высокой вероятности попытки российских оккупантов прорвать украинскую оборону в Луганской и Донбассе. "Несколько дней и они пойдут в наступление", - сказал он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Читайте также:
Тетяна Чорновол
10 апреля, 2022 воскресенье
"Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыдно", - экс-нардеп, а ныне офицер и командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол
Крістіне Ламбрехт
9 апреля, 2022 суббота
Мы достигли предела, Германия больше не готова поставлять Украине оружие с армейских складов, - министр обороны
Кирило Буданов
10 апреля, 2022 воскресенье
Главный украинский разведчик рассказал, какими будут последствия, если мир "проглотит" агрессию Путина
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.06
  • EUR
    Покупка 31.76
    Продажа 32.89
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
11 апреля
14:54
75 тыс. украинских беженцев подали заявления для временной защиты в Болгарии
14:47
Интерсити
УЗ назначила на 12 апреля три дополнительных рейса "Интерсити+"
14:31
Анналена Бербок
Не время для отговорок: Глава МИД Германии Бербок призвала предоставить Украине тяжелое вооружение
14:29
Боятся диверсий: россияне готовятся к партизанской войне в приграничных с Украиной областях, - Минобороны
14:14
Эксклюзив
Путин
Будет развал Российской Федерации – того, что осталось от Советского Союза. Путин проигрывает войну Украине, - Пекло
14:06
ЕС внес в "черный список" 20 российских авиакомпаний
13:54
В Киевской области за сутки задержали 8 мародеров, - глава ОВА
13:53
Пограничники взяли под контроль отдельные участки украинской границы на ранее оккупированных территориях, – ГНСУ
13:48
В марте по программе для беженцев в США попали 12 украинцев
13:32
Неизвестные в гражданском уничтожили в оккупированном Херсоне мемориал "Слава Украине!", - СМИ
13:25
Европейские провайдеры включают в себя Еспресо в свои сети
13:25
Эксклюзив
Рефат Чубаров
В Ростове ежедневные судилища крымских татар, – Чубаров
13:08
В шестом пакете санкций ЕС против РФ есть пункт об ограничениях на экспорт нефти, - глава МИД Литвы
12:53
Европейская Солидарность
Требуем вернуть в эфир Еспресо, Прямой и 5 канал и наказать виновных в информационной диверсии, которая подрывает единство Украины, – заявление фракции "Европейская Солидарность"
12:45
Эксклюзив
Россияне – это нацисты, убивающие гражданское население. Они - не вторая армия мира и боятся воевать против ВСУ, - канадский снайпер Валли
12:35
В Украине заработала бесплатная платформа для релокации бизнеса
12:34
Во Львов прибыл отряд французских жандармов, которые будут помогать в расследовании российских военных преступлений
12:33
Зеленский заявил о десятках тысяч погибших в Мариуполе
12:14
Швейцария не будет устанавливать ограничения на количество украинских беженцев в стране
12:13
Главой новосозданной Константиновской городской военной администрации стал Алексей Рослов, - Донецкая ОВА
12:01
Эксклюзив
Марин Ле Пен
Агитационный поворот тем дал рост рейтинга Марин Ле Пен, – политтехнолог
12:00
Не десятилетия и не пятилетки: В Офисе президента рассказали, когда следует ожидать вступления Украины в ЕС
11:28
Кулеба
Москва разворачивает масштабную дезинформационную кампанию, чтобы сорвать поставки оружия в Украину, - Кулеба
11:28
Экс-меру Рубежному сообщили о подозрении в коллаборационизме
11:18
"Действия оккупантов направлены на усложнение освобождения города для ВСУ": Денисова о том, что россияне заставляют детей ходить в школу на грани ведения боев
11:12
Эксклюзив
Российские агенты влияния во Франции пытаются изменить мнение французов о войне в Украине, - Аккерман
11:05
Societe Generale
Один из крупнейших французских финансовых конгломератов Société Générale покидает российский рынок
11:03
Ты кто
Диверсанты не пройдут: YouControl создал приложение "TyHto" для мгновенной проверки лиц
10:58
Порошенко передал бойцам 206-го батальона терробороны военное снаряжение и автомобиль
10:56
Ericsson
Телекоммуникационная компания Ericsson объявила, что покидает российский рынок
10:48
В Романовке на Киевщине открыли для проезда временный насыпной мост
10:41
В Украину из-за границы за сутки вернулись более 31 тысячи человек, - Госпогранслужба
10:33
Россияне активно используют в Харьковской области мины отложенного действия, - глава ОВА Синегубов
10:11
Южный мост в Киеве открыли для частного транспорта
10:01
На 11 апреля в Украине согласовали 9 гуманитарных коридоров
09:53
С начала полномасштабной войны в Украине погибли 183 ребенка, - Денисова
09:37
С начала полномасштабной войны в Эстонию прибыли около 30 тыс. украинских беженцев
09:27
Оккупанты с целью взятия Мариуполя могут применить фосфорные бомбы в Донецкой области, - британская разведка
09:07
Более 19 500 военных, 1923 ББМ, 725 танков и 154 самолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины
09:01
Binance
Binance выпустит криптовалютную карту для украинских мигрантов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV