"Ежедневным огнем по жилым кварталам оккупанты пытаются уничтожить оставшихся на Луганщине": глава ОВА о разрушенных домах
Россияне повредили еще 16 домов в Луганской области, 11 из них в Кременной. Также полиция задержала 6 мародеров
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.
"Ежедневным огнем по жилым кварталам оккупационные войска пытаются уничтожить Луганщину, ее жителей - оставшихся. Так, обстрелами российской армии повреждены и разрушены еще 16 домов - четыре в Лисичанске, один - в Северодонецке, 11 - в Кременной", - написал он.
По его словам, за прошедшие сутки, 10 апреля, в Северодонецке, Лисичанске и Кременной зафиксировали 26 вражеских обстрелов.
В области полиция задержала 6 мародеров.
"В Северодонецке четверо местных жителей пытались вынести товар из закрытого местного супермаркета, а еще двое во время комендантского часа воспользовались услугами супермаркета и магазина бытовой техники", - добавил глава области.
Следователи начали досудебное расследование по части 4 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
- Напомним, 11 апреля Вооруженные силы Украины отразили очередную атаку россиян, на этот раз в Северодонецком районе Луганщины.
- Также глава Луганской ОВА заявил о высокой вероятности попытки российских оккупантов прорвать украинскую оборону в Луганской и Донбассе. "Несколько дней и они пойдут в наступление", - сказал он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.06
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.89
- Актуальное
- Важное