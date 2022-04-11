"Ежедневным огнем по жилым кварталам оккупанты пытаются уничтожить оставшихся на Луганщине": глава ОВА о разрушенных домах

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.



"Ежедневным огнем по жилым кварталам оккупационные войска пытаются уничтожить Луганщину, ее жителей - оставшихся. Так, обстрелами российской армии повреждены и разрушены еще 16 домов - четыре в Лисичанске, один - в Северодонецке, 11 - в Кременной", - написал он.



По его словам, за прошедшие сутки, 10 апреля, в Северодонецке, Лисичанске и Кременной зафиксировали 26 вражеских обстрелов.



В области полиция задержала 6 мародеров.



"В Северодонецке четверо местных жителей пытались вынести товар из закрытого местного супермаркета, а еще двое во время комендантского часа воспользовались услугами супермаркета и магазина бытовой техники", - добавил глава области.



Следователи начали досудебное расследование по части 4 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, 11 апреля Вооруженные силы Украины отразили очередную атаку россиян, на этот раз в Северодонецком районе Луганщины.

Также глава Луганской ОВА заявил о высокой вероятности попытки российских оккупантов прорвать украинскую оборону в Луганской и Донбассе. "Несколько дней и они пойдут в наступление", - сказал он.