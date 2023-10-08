Ежедневное хождение по лестнице помогает сердцу: сколько нужно проходить
Ученые определили, что подъем по крайней мере 50 ступеньками в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 20%
Об этом сообщает Atherosclerosis.
Исследователи провели опрос Biobank, в котором приняли участие 458 860 взрослых людей в Великобритании, проанализировав их данные физического здоровья, образ жизни и, в частности, потребность ежедневного хождения по лестнице. Исследование показало, что подъем по лестнице снижает риск сердечных заболеваний, особенно предотвращает тех, кто не был в группе высокого риска.
Ученые обнаружили закономерность, что те, кто перестал регулярно подниматься по лестнице в течение периода исследования, имели на 32% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто никогда не ходил по лестнице регулярно.
Команда специально изучала атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания (ASCVD), включающие ишемическую болезнь сердца и ишемический инсульт, являющиеся распространенными причинами смерти во всем мире.
Преимущество такого метода профилактики сердечных заболеваний в том, что он бесплатный, не требует поездки в тренажерный зал или какого-либо специального оборудования, его можно делать в любую погоду, и это то, чем мы обычно занимаемся в повседневной жизни.
"Краткие всплески высокоинтенсивного подъема по лестнице являются эффективным по времени способом улучшить кардио респираторную форму и липидный профиль, особенно среди тех, кто не в состоянии достичь текущих рекомендаций по физической активности", - говорит эпидемиолог Лу Ци из Университета Тулейна в США.
Давно известно, что физическая активность является способом снижения риска ASCVD, хотя немногие ранее подробно рассматривали связь между подъемом по лестнице и здоровьем сердца. Усиление работы сердца помогает регулировать АД и укреплять сам орган, сохраняя его здоровым и дольше защищенным от болезней.
"Это исследование предоставляет новые доказательства защитного эффекта подъема по лестнице на риск ASCVD, особенно для лиц с несколькими факторами риска ASCVD", - говорит Ци.
- Львовские медики рассказали , что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире, но многих из них можно избежать, изменив поведение или привычки.
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