Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Украинский Донбасс остается главной точкой борьбы за нашу независимость, территориальную целостность и суверенитет. Враг сосредоточил значительные силы личного состава, артиллерии, танков. Оккупанты используют ствольную артиллерию, РСЗО, штурмовую авиацию, минометы. Но преимущество остается на стороне ВСУ", - сообщил Череватый.

По словам спикера Восточной группировки войск, противник в течение долгого времени не может прорвать оборону ВСУ на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

"ВСУ постоянно уничтожают технику врага и личный состав. Ежедневно враг несет значительные потери. И это не соотносится с теорией введения войны в 21 веке, которая полагается на технические средства, качественную разведку, мощные средства поражения, роботизированные системы", - пояснил Череватый.

За прошедшие сутки, 21 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка на Луганщине и Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Каменка, Опытное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области

Мобилизированных в Луганской области одевают в форму, снятую с погибших или раненых солдат



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