Ежедневно враг несет значительные потери на восточном направлении фронта, - Череватый
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что враг сконцентрировал средства поражения на Авдеевском и Бахмутском направлениях и пытается контратаковать на Луганщине
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Украинский Донбасс остается главной точкой борьбы за нашу независимость, территориальную целостность и суверенитет. Враг сосредоточил значительные силы личного состава, артиллерии, танков. Оккупанты используют ствольную артиллерию, РСЗО, штурмовую авиацию, минометы. Но преимущество остается на стороне ВСУ", - сообщил Череватый.
По словам спикера Восточной группировки войск, противник в течение долгого времени не может прорвать оборону ВСУ на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
"ВСУ постоянно уничтожают технику врага и личный состав. Ежедневно враг несет значительные потери. И это не соотносится с теорией введения войны в 21 веке, которая полагается на технические средства, качественную разведку, мощные средства поражения, роботизированные системы", - пояснил Череватый.
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