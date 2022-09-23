Ежедневно в войне РФ с Украиной погибают 50 наших воинов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне РФ ежедневно погибают 50 наших защитников
Об этом сообщает Ouest-France со ссылкой на слова Владимира Зеленского.
"У нас есть оценки потерь за сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории", - заявил Зеленский.
Президент Украины сказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину наших воинов погибло в пять раз меньше рашистов.
"Позиция наших военных - не называть точное количество погибших или раненых украинских военнослужащих. Главный вопрос - это точные данные. У меня есть данные, которые я получаю и которые мне предоставляют. Мы должны быть очень осторожны с цифрами, потому что речь идет о человеческих жизни". ", – добавил президент.
- 10 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери украинских военных ежедневно составляют от 100 до 200 человек.
- 9 августа Подоляк уточнил, что сейчас Украина ежедневно теряет 30-50 военных на фронте.
- По данным генштаба ВСУ с 24 февраля по 22 августа Россия потеряла около 45,4 тыс. военных погибшими.
- 22 августа Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что в войне с Россией погибли почти 9 тысяч украинских военных.
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