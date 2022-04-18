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Ежедневно в Венгрию прибывает около 10 тыс. беженцев из Украины, - советник венгерского президента

18 апреля, 2022 понедельник
08:17
беженцы из Украины

Главный советник венгерского президента по безопасности Дьордь Баконди сообщил, что в Венгрию ежедневно прибывает около 9-10 тыс. украинских беженцев

Об этом пишет Shengen Visa Info.

По данным Баконди, количество беженцев из Украины с начала войны превысило 601 тысячу.

Он подчеркнул, что южная граница испытывает миграционное давление, добавив, что около 500-600 мигрантов ежедневно пытаются незаконным путем добраться до Венгрии.

По его словам, миграция усилилась на ключевых маршрутах, вероятно, из-за конца зимы и отмены мер по COVID-19, введенных правительствами для сдерживания дальнейшего распространения вируса.

Главный советник по вопросам безопасности добавил, что правительство Венгрии направило помощь на сумму 7,9 миллиона евро на запад Украины.

Ранее власти Венгрии подчеркнули, что могут принять более 900 тыс. украинских беженцев. Центры помощи на венгерско-украинской границе также готовы принять увеличение количества убегающих от войны беженцев, подчеркнул главный советник по вопросам безопасности.

  • Напомним, из Польши домой вернулось больше украинцев, чем уехало. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины войск РФ.
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