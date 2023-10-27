Ежедневно в Сумской области 100 украинцев въезжают из РФ, - Госпогранслужба

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"В общем, все пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью решением правительства закрыты. Там не осуществляются пропускные операции в классическом виде, как все привыкли их понимать или видеть. Зато все граждане Украины, которые в результате войны были вынуждены выехать на территорию России или из временно оккупированных территорий, вынужденные выбирать территорию России для того, чтобы вернуться на подконтрольную украинским властям территорию, то они на любом направлении могут пересечь границу, конечно, если мы говорим о линиях государственной границы Украины любого пункта пропуска. - объяснил Демченко.

Он отметил, что проблему прежде всего составляет пересечение границы России или Белоруссии.

"Если говорить о границе с Россией, то мы видим, что наши граждане сейчас больше всего прибывают на украинскую территорию, на украинскую границу на направлении пункта пропуска "Покровка", что на Сумщине. Там ежедневно пограничники обеспечивают доступ на территорию Украины около 100 граждан Украины, прибывающих с территории России", - рассказал спикер.

Он напомнил, что летом россияне разрешали проезд на собственных авто, однако разрешено пересечение в пешем порядке.

Демченко проинформировал, что пограничники обеспечивают перевозку людей от границы в более безопасное место, поскольку Россия в любой момент может осуществить обстрел.