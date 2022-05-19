Ежедневно в Эстонию прибывает около 500 украинцев, большинство пересекают границу с территории России

Об этом пишет ERR News.

Более 38 500 граждан Украины прибыли в Эстонию с намерением остаться в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

Всего с начала полномасштабной войны в Украину в Эстонию прибыло 38 702 человека, что составляет почти 3 процента всего населения Эстонии. Большинство из них – женщины и дети.

Издание сообщает, что около 26 000 человек зарегистрировались на временную защиту.

В Эстонию прибывают украинские беженцы, ранее вывезенные в Россию.

По состоянию на 30 апреля в Эстонию прибыли более 34 тысяч украинских беженцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb