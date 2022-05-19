Ежедневно в Эстонию прибывает около 500 украинцев, большинство пересекают границу с территории России
Каждый день в Эстонию прибывают от 300 до 50 беженцев из Украины, большинство прибывают через пограничный пункт из России
Об этом пишет ERR News.
Более 38 500 граждан Украины прибыли в Эстонию с намерением остаться в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.
Всего с начала полномасштабной войны в Украину в Эстонию прибыло 38 702 человека, что составляет почти 3 процента всего населения Эстонии. Большинство из них – женщины и дети.
Издание сообщает, что около 26 000 человек зарегистрировались на временную защиту.
- В Эстонию прибывают украинские беженцы, ранее вывезенные в Россию.
- По состоянию на 30 апреля в Эстонию прибыли более 34 тысяч украинских беженцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное