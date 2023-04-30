"Ежедневно убивают украинцев": Олимпийская медалистка Билодид возмутилась из-за военных РФ среди участников ЧМ-2023 по дзюдо
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид указала на присутствие среди россиян, которых допустили на чемпионат мира-2023, представителей ЦСКА, являющихся военнослужащими
Об этом Билодид написала в Instagram.
Таким образом, двукратная чемпионка мира отреагировала на решение Международной федерации дзюдо допустить россиян и белорусов к участию в чемпионате мира, который состоится с 7 по 14 мая в Катаре.
"За неделю начинается чемпионат мира в Катаре, на который украинская сборная готовилась и планировала уезжать. Но в последний день регистрации на соревнования на международном сайте в заявках появляются представители России – страны-террориста", - написала Билодид.
Она подчеркнула, что были нарушены рекомендации Международного олимпийского комитета - среди россиян есть члены Центрального спортивного клуба армии, являющиеся военнослужащими.
"Недавно МОК предоставил рекомендации международным спортивным федерациям, и там было четко написано, какие спортсмены России не могут участвовать в соревнованиях, а именно атлеты, находящиеся на контракте в вооруженных силах и МВД России или Беларуси. Но ведь именно все те люди, которые будут выступать на чемпионате мира – военнослужащие. Вот так нонсенс, не правда ли?" – возмутилась Билодид.
"Я считаю, что допускать на международные соревнования военнослужащих страны террориста, которые каждый день убивают украинцев, это недопустимо. Это совсем не о спортивных ценностях. Это низко", - подытожила бронзовый призер Олимпиады-2020 в категории до 48 кг.
Если россияне и белорусы выступят на ЧМ-2023, украинцы будут вынуждены его пропустить, ведь Минмолодежьспорта запретило нашим спортсменам участвовать в одних соревнованиях с представителями стран-агрессоров.
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