Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, пишет BBC.

"Каждый день мы продвигаемся вперед на расстояние от 0,5 до 1 км", - заявил командир.

Отмечается, что контрнаступление продвигается сложнее, так как вокруг Бахмута, на Лиманском направлении, сосредоточены основные силы российской армии.

"Эта местность насыщена инженерными заграждениями, многие подразделения вообще весь прошлый год там вели оборонительные бои. Фактически вся та большая территория подготовлена в инженерном плане, есть много опорных пунктов. Поэтому все продвижения действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось", - сказал Сырский.

Он также подчеркнул, что у россиян преимущество в количественном составе и особенно в артиллерии. А главное - значительное преимущество в возможности снабжения боеприпасами.

"То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян. К сожалению, такова наша жестокая реальность. Но мы очень тщательно планируем наши операции. Поэтому мы способны преуспевать. И сейчас мы двигаемся вперед", - добавил командир.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

3 июля Анна Маляр проинформировала, что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.

4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клещиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал: с начала контрнаступления ВСУ освободили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - это соразмерно площади Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км² украинских территорий.

12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

14 июля Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления.

Однако, 16 июля стало известно , что ситуация на востоке обострилась – враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине.

Силы обороны продолжают вести контрнаступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В ходе боевых действий оккупанты вынуждены были отступить с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 240 010 военных. По состоянию на 20 июля противник активизировал свои основные усилия по пяти направлениям фронта. За последние сутки на этих участках произошло около 30 боевых столкновений.