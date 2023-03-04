Ежедневно россияне наносят по 30-40 авиаударов, - Игнат

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Враг использует все методы разведки, в частности, радиолокационную, агентурную, воздушную, космическую и т.д., и угроза запусков ракет сейчас есть. У них и стратегическая авиация, которая перемещается по всей стране на дальний восток, и постоянно перемещающаяся тактическая авиация, то есть идет определенное рассредоточение . Для выполнения задач авиацией неважно, где будет находиться самолет, он может прилететь даже с другого аэродрома", - рассказал он.

Кроме этого, как отмечает Юрий Игнат, угроза запусков ракет может быть в любое время.

"У них есть в Черном море определенное количество кораблей, какие-то с носителями "калибров", какие-то без них. Пуски ракет можно производить из любого моря, не выходя даже из бухты. Сейчас также есть и активность вражеской авиации. Каждый день захватчики наносят около 30-40 ударов. В то же время и у нашей авиации очень много вылетов. В соответствии с задачами и погодными условиями активность может быть разная. Сегодня переговоры постоянно ведутся о предоставлении Украине авиации, и это очень важно", - сказал Юрий Игнат.