Ежедневно РФ теряет убитыми 510 – 530 человек, - Подоляк
Ежедневные потери российских захватчиков в Украине превышают 500 человек
Об этом сообщил советник Офисе президента Михаил Подоляк в Twitter.
По его словам, потери врага можно удвоить или утроить, если удастся увеличить объем поставок снарядов к тяжелым и дальнобойным артиллерийским системам.
"Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это говорит о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных. Чтобы удвоить или утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов к тяжелым и дальнобойным артиллерийским системам", - написал Подол.
- Напомним, по состоянию на 28 марта РФ потеряла в войне против Украины около 17 тыс. военных, 1 694 бронемашины, 586 танков, 123 самолета и 127 вертолетов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.99
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 33.14
- Актуальное
- Важное