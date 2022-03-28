Ежедневно РФ теряет убитыми 510 – 530 человек, - Подоляк

Об этом сообщил советник Офисе президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, потери врага можно удвоить или утроить, если удастся увеличить объем поставок снарядов к тяжелым и дальнобойным артиллерийским системам.

"Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это говорит о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных. Чтобы удвоить или утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов к тяжелым и дальнобойным артиллерийским системам", - написал Подол.

Напомним, по состоянию на 28 марта РФ потеряла в войне против Украины около 17 тыс. военных, 1 694 бронемашины, 586 танков, 123 самолета и 127 вертолетов.

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