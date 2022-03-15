Ежедневно под обстрелами российских оккупантов погибают 5 детей: Офис генпрокурора назвал количество жертв и раненых среди детей

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Telegram.

"Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 15 марта 2022 года погибли 97 детей и более 100 ранены. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях. Ежедневно под обстрелами погибает по меньшей мере 5 детей", – говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью.



Больше всего разрушений в Донецкой - 119, Харьковской - 50, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21 и в г. Киеве - 24. Обстреляно 11 лечебных учреждений, три центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов .



К сожалению, эти цифры не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра мест происшествия, где страна-агрессор ведет активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях, добавили в Офисе.

