Ежедневно под обстрелами российских оккупантов погибают 5 детей: Офис генпрокурора назвал количество жертв и раненых среди детей
По состоянию на утро 15 марта от российской агрессии погибли 97 детей, еще более сотни ранены
Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Telegram.
"Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 15 марта 2022 года погибли 97 детей и более 100 ранены. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях. Ежедневно под обстрелами погибает по меньшей мере 5 детей", – говорится в сообщении.
Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью.
Больше всего разрушений в Донецкой - 119, Харьковской - 50, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21 и в г. Киеве - 24. Обстреляно 11 лечебных учреждений, три центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов .
К сожалению, эти цифры не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра мест происшествия, где страна-агрессор ведет активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях, добавили в Офисе.
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