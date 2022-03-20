Ежедневно минус тысяча: западная разведка оценила потери захватчиков, - WP
Попытка России завоевать Украину заходит в тупик из-за тяжелых потерь людей и техники, а также из-за неподготовленности российских войск
Об этом пишет Washington Post со ссылкой на западных чиновников или военных экспертов.
"Линия фронта за неделю почти не сдвинулась. Россияне гибнут или получают ранения со скоростью до 1000 человек в день, по оценкам западной разведки, и больше – по данным украинской", – говорится в материале.
При этом оккупанты применили большую часть своих наиболее боеспособных подразделений, отметил бывший военный морской пехоты США и аналитик Института исследований зарубежной политики Роб Ли. По его оценкам, самые большие потери понесли именно воины, а не дополнительные резервы – их на поле боя еще не выводили.
Таким образом, около трети российских мощностей, которые страна-агрессор планировала применить в войне против Украины, уже выведены из строя.
Напомним, в ОП считают, что готовя наступление, российский Генштаб Минобороны не имел объективной аналитики, поэтому и терпит фиаско.
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