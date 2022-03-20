Ежедневно минус тысяча: западная разведка оценила потери захватчиков, - WP

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на западных чиновников или военных экспертов.



"Линия фронта за неделю почти не сдвинулась. Россияне гибнут или получают ранения со скоростью до 1000 человек в день, по оценкам западной разведки, и больше – по данным украинской", – говорится в материале.



При этом оккупанты применили большую часть своих наиболее боеспособных подразделений, отметил бывший военный морской пехоты США и аналитик Института исследований зарубежной политики Роб Ли. По его оценкам, самые большие потери понесли именно воины, а не дополнительные резервы – их на поле боя еще не выводили.



Таким образом, около трети российских мощностей, которые страна-агрессор планировала применить в войне против Украины, уже выведены из строя.



Напомним, в ОП считают, что готовя наступление, российский Генштаб Минобороны не имел объективной аналитики, поэтому и терпит фиаско.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb