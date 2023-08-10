Об этом заявила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в телемарафоне, пишет Укринформ.

"Ежедневно почти 170-200 человек переходят из РФ в Украину через гуманитарный коридор Колотиловка – Покровка на границе Белгородской и Сумской областей", – сказала Верещук.

По ее словам, на территории Сумской области организованы хабы, есть медицинская, психологическая, гуманитарная помощь.

Также есть транспортные средства, которые везут людей бесплатно в Сумы, есть хаб, где они могут переночевать, а утром поехать в Киев. По ее словам, в 06:47 каждый день отправляются бесплатные эвакуационные вагоны в Киев. Также люди могут выехать на маршрутных автобусах в Харьков.

Верещук подчеркнула, что такой пункт пропуска с РФ работает в одностороннем порядке, в Россию выехать через этот пункт не получится.

"У нас вообще закрыты границы с государством-агрессором, и на сегодняшний день это лишь один гуманитарный коридор, который так обустроен. Есть еще через Беларусь. Но с Россией это единственный", - добавила она.