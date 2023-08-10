Ежедневно через гуманитарный коридор в Сумской области из России в Украину переходят 170-200 человек, - Верещук
Каждый день около 170-200 человек переходят из РФ в Украину через гуманитарный коридор Колотиловка – Покровка Сумской области
Об этом заявила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в телемарафоне, пишет Укринформ.
"Ежедневно почти 170-200 человек переходят из РФ в Украину через гуманитарный коридор Колотиловка – Покровка на границе Белгородской и Сумской областей", – сказала Верещук.
По ее словам, на территории Сумской области организованы хабы, есть медицинская, психологическая, гуманитарная помощь.
Также есть транспортные средства, которые везут людей бесплатно в Сумы, есть хаб, где они могут переночевать, а утром поехать в Киев. По ее словам, в 06:47 каждый день отправляются бесплатные эвакуационные вагоны в Киев. Также люди могут выехать на маршрутных автобусах в Харьков.
Верещук подчеркнула, что такой пункт пропуска с РФ работает в одностороннем порядке, в Россию выехать через этот пункт не получится.
"У нас вообще закрыты границы с государством-агрессором, и на сегодняшний день это лишь один гуманитарный коридор, который так обустроен. Есть еще через Беларусь. Но с Россией это единственный", - добавила она.
- Украинцы, которые эвакуируются с оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через пункт пропуска Колотиловка (РФ) – Покровка (Украина).
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