Ежедневно актуальность продолжения обороны Бахмута растет, - Сырский

Об этом говорится в телеграмм-канале Сухопутных войск ВСУ.

"Актуальность содержания Бахмута постоянно только растет. Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время, в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды Вагнера", - отметил Александр. Сырский.

В частности, он отметил, что заявления основателя ПИК Вагнера Евгения Пригожина подтверждают, что в случае захвата Бахмута его боевиками РФ сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике.