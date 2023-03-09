Ежедневно актуальность продолжения обороны Бахмута растет, - Сырский
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отметил важность обороны Бахмута на Донетчине: это позволяет выиграть время для ВСУ
Об этом говорится в телеграмм-канале Сухопутных войск ВСУ.
"Актуальность содержания Бахмута постоянно только растет. Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время, в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды Вагнера", - отметил Александр. Сырский.
В частности, он отметил, что заявления основателя ПИК Вагнера Евгения Пригожина подтверждают, что в случае захвата Бахмута его боевиками РФ сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике.
- Напомним, ранее западные СМИ писали, что Россия потеряла от 20 до 30 тыс. военных, пытаясь взять Бахмут.
- 1 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что украинское командование не принимало решения отводить войска от Бахмута Донецкой области, но может это сделать для спасения жизней личного состава.
- А западные высокопоставленные собеседники CNN утвердили, что количество боевиков частной военной компании Вагнера в районе Бахмута уменьшается , сравнивая с привлечением регулярных войск РФ.
- 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об вероятности падения Бахмута в ближайшие дни.
- Институт изучения войны (ISW) сообщает, что у России, вероятно, нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута.
- 9 марта заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов подчеркнул , что в настоящее время Бахмут находится под контролем ВСУ.
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый утверждал , что в НАТО не до конца понимают логику этой войны, и заявления Йенса Столтенберга о "возможном падении Бахмута" указывают на это.
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