Ежедневно 70-100 оккупантов желают сдаться в плен.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Спикер Координационного штаба по военнопленным Виталий Матвиенко уточнил, что в основном речь идет об оккупантах в возрасте до 40 лет.

"Ежедневно от 70 до 100 оккупантов желают сдаться в плен по программе проекта "Хочу жить". Основная возрастная категория – это 20, 35, 40 лет. Далее 40+, но меньшее количество обращений. Обращаются и кадровые военные российской армии", - говорится в сообщении.

По состоянию на 16 декабря в рамках программы "Хочу жить" Украина получила обращение более 4 тыс. российских военных, которые хотели сдаться в плен.

ГУР сообщило, что в процессе обмена пленными представители России делят людей на "сорты" и уже исходя из этого формируют списки.

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