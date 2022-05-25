Ежедневная работа нашей команды: Порошенко показал новые пикапы, шлемы, броники и "старлинки", которые едут на фронт

Об этом сообщил Петр Порошенко.

"Кто ждет сегодня сенсаций или каких-то определяющих новостей, этого не будет. Это видео – о том, чем мы занимаемся каждый день, о рутинной работе нашей команды. Пикапы JAC завтра едут в бригаду, которая сейчас бьется на фронте с большим успехом. И мы уверены, что противотанковые подразделения, которые будут размещены на этих пикапах, отправят вслед за российским кораблем несколько моторизованных российских монстров", – говорит Порошенко.

Кроме пикапов, Фонд Порошенко, ОО "Справа Громад" и "Res_Publika. Братья по Оружию" закупили 2000 кевларовых шлемов.

"Мы ждали их больше месяца с тех пор, как они были проплачены. Часть из них уже завтра будет отправлена на фронт и будет спасать жизнь и здоровье украинских воинов", – говорит пятый президент.

"Здесь есть и бронежилеты, и другие "вкусняшки" от наших команд по всей Украине. Это маскировочные сетки, которые плели наши женщины. В эту же бригаду едут "старлинки", которые обеспечивают хорошую связь на фронте, соответствующую координацию действий Вооруженных Сил. Да и будет возможность передать приветы близким и родным", – отмечает Петр Порошенко.

Поддержка Вооруженных сил Украины – главный приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля Фондом Порошенко и структурами, относящимся к сфере его влияния, израсходовано около 300 миллионов гривен.

За эти средства приобретены тысячи бронежилетов, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), десятки автомобилей на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов).

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Справа громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", которые отдельно и дополнительно собрали десятки миллионов гривен на нужды армии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb