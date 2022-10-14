Предыстория

Как игровой персонаж, Соник впервые появился в одноименной игре, вышедшей в июне 1991 г. на консоли Mega Drive/Genesis. Там и началось противостояние Соника с антагонистом доктором Роботником.

Три первых мультсериала, посвященные ежу Сонику, были созданы международной компанией DiC, которая на сегодняшний день прекратила свое существование.

Соник Икс, 2003 год

Соник – сверхбыстрый персонаж в истории компьютерных игр. Он живет по своим правилам, обожает свободу и приключения. А не любит Соник, когда кто его притесняет.

В 2014 г. вышел компьютерный мультсериал "Соник Бум". События разворачиваются в альтернативном мире, непохожем на вселенную видеоигр.

Соник Бум, 2014 год

Выход фильма "Соник в кино" режиссера Джеффа Фаулера состоялся в 2020 году. Кинолента выполнена с использованием компьютерной графики и живых актеров.

Актерский состав: Джим Керри, Бен Шварц и Джеймс Марсден.

Соник 2

Во второй части Соник (Бен Шварц) решает осесть в красивейшем городке Грин-Гиллз. А рядом с ним остается его верный друг – шериф Том (Джеймс Марсден) с женой Мэдди (Тика Самптер), по специальности работающей ветеринаром.

Наступает время отпусков. И именно с этого момента начинаются приключения. Интересные и насыщенные эмоциями. Итак, Мэдди с Томом отправляются в путешествие.

Но вдруг возвращается Доктор, в исполнении Джима Керри, чтобы найти чудо-камень, в котором кроется сверхмощная сила. А вместе с ним приплелась и красная ехидна Наклз, в исполнении Идриса Эльбы.

Как противостоять злу?

Но когда есть настоящие друзья, зло обязательно проиграет.

На помощь Сонику прибегает лиса с двумя хвостами по имени Тейлз в исполнении Коллин О'Шонесси.

Эта приключенческая комедия с элементами фантастики является логическим продолжением одноименного фильма. Он вышел в прокат в 2020 году.

Немалый успех этой комедии побуждал творцов к созданию продолжения.

Первым из актеров дал согласие на съемки Джим Керри. Картину снимали в разных уголках мира: Колумбии, Канаде, на Гавайях.