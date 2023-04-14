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Ездил в РФ зарабатывать. Пограничники в Киевской области обнаружили у священника московского патриархата "компрометирующие материалы"

14 апреля, 2023 пятница
12:29
война с Россией

Украинские защитники границы обнаружили на территории Киевской области священнослужителя УПЦ московского патриархата, ездившего в Россию зарабатывать

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

"На Киевщине пограничники обнаружили священника УПЦ МП с компрометирующими материалами", - комментирует пресс-служба.

Сообщается, что у злоумышленника в загранпаспорте есть отметки о частых выездах в Россию и работа там.

В телефон мужчины пограничники обнаружили телеграмм-каналы с российской пропагандой.

Священнослужитель УПЦ московского патриархата был передан правоохранителям.

  • Напомним, 31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) во второй раз не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также В УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
  • Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.
  • Настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста .
  • Ранее Эпифаний заявил, что митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) "терроризирует" монахов Киево-Печерской Лавры, желающих перейти в ПЦУ.
  • Обязанности гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" будет выполнять Максим Остапенко.
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