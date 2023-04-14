Ездил в РФ зарабатывать. Пограничники в Киевской области обнаружили у священника московского патриархата "компрометирующие материалы"
Украинские защитники границы обнаружили на территории Киевской области священнослужителя УПЦ московского патриархата, ездившего в Россию зарабатывать
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
"На Киевщине пограничники обнаружили священника УПЦ МП с компрометирующими материалами", - комментирует пресс-служба.
Сообщается, что у злоумышленника в загранпаспорте есть отметки о частых выездах в Россию и работа там.
В телефон мужчины пограничники обнаружили телеграмм-каналы с российской пропагандой.
Священнослужитель УПЦ московского патриархата был передан правоохранителям.
- Напомним, 31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) во второй раз не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также В УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.
- Настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста .
- Ранее Эпифаний заявил, что митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) "терроризирует" монахов Киево-Печерской Лавры, желающих перейти в ПЦУ.
- Обязанности гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" будет выполнять Максим Остапенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.17
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.53
- Актуальное
- Важное