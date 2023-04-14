Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

"На Киевщине пограничники обнаружили священника УПЦ МП с компрометирующими материалами", - комментирует пресс-служба.

Сообщается, что у злоумышленника в загранпаспорте есть отметки о частых выездах в Россию и работа там.

В телефон мужчины пограничники обнаружили телеграмм-каналы с российской пропагандой.

Священнослужитель УПЦ московского патриархата был передан правоохранителям.