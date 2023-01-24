Об этом сообщает федерация биатлона Украины.

"Меркушина провела почти идеальную гонку: мощный ход по дистанции, вторая среди всех участниц скорострельность. Минимальная ошибка во время стойки привела к необходимости преодолеть круг штрафа, но эти лишние 150 метров не стали ложкой дегтя в огромной бочке меда от общего впечатления выступления Меркушиной в этой гонке", - говорится в сообщении федерации.

В тройку также попали француженка Люло Бюжо и чешка Илона Плехацова.

Также в этом спринте приняли участие еще две украинки: Татьяна Тарасюк (18 место) и Валерия Шейгас (23 место).

Отметим, что Меркушина добыла в борьбе первое золото для сборной Украины на ЕЮОФ-2023.

ЕЮОФ-2023. Биатлон

Спринт, девушки

1. Александра Меркушина (Украина) – 19.19,1 (0+1)

2. Лола Бюжо (Франция) – +44,2 (0+0)

3. Илона Плехацова (Чехия) – +47,3 (0+1)

18. Татьяна Тарасюк (Украина) – +2.21,3 (0+0)

23. Валерия Шейгас (Украина) – +2.34,5

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