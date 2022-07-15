Об этом рассказали в посольстве Украины во Франции, передает Укринформ .

Также на празднике Национальный оркестр Франции сыграл мелодию украинского композитора Мирослава Скорика. А во время запуска фейерверка, который был сине-желтого цвета, звучала песня "Стефания" группы Kalush Orchestra, с которой Украина выиграла Евровидение-2022.

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