Эйфелевую башню подсветили цветами украинского флага в День взятия Бастилии
Ко Дню взятия Бастилии 14 июля Эйфелевую башню в Париже подсветили сине-желтым цветом
Об этом рассказали в посольстве Украины во Франции, передает Укринформ .
Также на празднике Национальный оркестр Франции сыграл мелодию украинского композитора Мирослава Скорика. А во время запуска фейерверка, который был сине-желтого цвета, звучала песня "Стефания" группы Kalush Orchestra, с которой Украина выиграла Евровидение-2022.
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