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"Евровидение здесь из-за войны": в Ливерпульском соборе украинская художница представила работу об эвакуации из Изюма

1 мая, 2023 понедельник
16:22
Культура

С 1 мая украинская художница Катя Бучацкая при содействии Укрзализныци будет представлять в действующем Ливерпульском соборе многоканальную 14-часовую видеоинсталляцию "Изюм - Ливерпуль"

Об этом рассказала Катя Бучацкая на своей странице в фейсбуке.

Работа художницы "Изюм-Ливерпуль" передает украинские пейзажи, которые запомнили украинские переселенцы, покидая свои города и спасая жизнь своих детей от полномасштабной агрессии РФ.

Эта инсталляция работает на 12 видеоэкранах, отображающих в режиме реального времени украинские виды по маршруту железнодорожного сообщения Изюм — Харьков — Полтава — Миргород — Лубны — Киев — Фастов — Казатин — Винница — Хмельницкий — Тернополь — Красное — Львов — украинско-польскую границу.

Katya Buchatska

"Мы записали дорогу из Изюма к западной границе, в 12 окон вагона в обе стороны, в несколько дней, в 12 терабайт , по подсчетам - это 3 024 000 кадров", - отметила Катя Бучацкая.

Katya Buchatska

Katya Buchatska

С 1 по 19 мая в действующем Ливерпульском Соборе будет работать видеоинсталляция "Изюм - Ливерпуль", созданная для Еврофестиваля (EuroFestival) 2023. В комментарии британской службе BBC Бучацкая сказала, что создала эту инсталляцию, чтобы напомнить людям о войне в Украине, и что песенный конкурс Евровидение проходит в Ливерпуле именно из-за войны: "Евровидение здесь из-за войны. Моя инсталляция и я здесь из-за войны".

На своей странице в фейсбуке Катя написала: "Изюм-Ливерпуль — ты произошел из-за того, что не нашлось в Украине такого большого бункера для конкурса песен и не нашлось во всем мире реального желания предоставить нам все, чтобы мы развернули захватчиков назад".

Украина
беженцы
Война с Россией
Великобритания
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