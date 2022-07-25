Евровидение в Британии будет финансировать BBC,- Ткаченко
Министр культуры и информационной политики сообщил, что проведение Евровидения-2023, которое от имени Украины состоится в Великобритании, будет финансироваться BBC
Об этом Александр Ткаченко заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
"Финансировать все будет BBC. Это важный аспект, потому что проведение Евровидения и в мирных условиях стоит значительных денег. А в военных условиях, я думаю, что логичнее эти средства тратить на оружие для украинской армии", — сказал он.
Ткаченко сообщил, что во время работы совместной креативной группы будет обсуждена концепция того, как пройдет этот финал. "И собственно присутствие Украины визуально во всех проявлениях этого финала", – добавил он.
- 25 июля стало известно, что Евровидение-2023 состоится в Великобритании от имени Украины.
- 14 мая в итальянском Турине состоялся финал Евровидения-2022, победителем которого стала украинская группа Kalush Orchestra.
- 17 июня Европейский языковой союз опубликовал заявление, где отметил, что сомневается в возможности Украины провести Евровидение-2023.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил, что Украина не согласна с таким решением.
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