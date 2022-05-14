Евровидение: Kalush Orchestra запретили сделать выступление с четким акцентом по поводу войны, - директор группы
На песенном конкурсе "Евровидение" украинской группе Kalush Orchestra запретили показывать номер, который имел четкий месседж о войне России против Украины
Об этом сообщил директор группы Николай Кучерявый в эфире национального телемарафона, пишет ТСН .
"Евровидение" – конкурс, на котором есть достаточно много запретов. Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но нам его запретили, ссылаясь на политизацию нашего номера", – сказал он.
По словам директора, организаторы аргументировали это тем, что это, прежде всего, музыкальный конкурс.
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"Но мы понимаем свою миссию и на каждом интервью, каждому человеку мы говорим о том, что в Украине война", – подытожил Кучерявый.
В субботу, 14 мая, в Турине (Италия) состоится финал международного песенного конкурса Евровидения-2022. В 22.00 по Киеву конкурс будет транслировать Общественное . Культура, Общественное. Евровидение , а также Facebook Евровидение и YouTube Евровидение Украина . Также трансляцию будет вести радио "Луч" и телеканал UA: Культура.
- 11 мая украинская музыкальная группа Kalush Orchestra вышла в финал песенного конкурса Евровидения-2022.
- В финале Kalush Orchestra выйдут на сцену под 12 номером .
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