Вчерашнее Евровидение — это слезы и гордость… Ну не могу я не плакать, когда вижу все эти желто-голубые сердечки, тортики и ленточки.

На этих выходных была в командировке в Мюнхене, на Женской конференции EPP, где преимущественно речь шла об украинских беженцах.

В Мюнхене поразило количество украинских флагов. Их количество соразмерно с флагами ЕС и Германии…

Скажу откровенно: я очень боюсь усталости от Украины в Европе и мире. Потому что все надолго и еще далеко не конец, но увиденное дало оптимизм.

Ибо главный тезис, с которым обращались коллеги из многих европейских стран: keep resistance, we will keep our support and solidarity.

Держите свое сопротивление, а мы будем поддерживать.

Мы, украинцы, не выбирали эту войну. И такова судьба миллионов украинских людей. Но мы достойны этого вызова. Мы не устаем, Европа и мир тоже.

И это важно.

