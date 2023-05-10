Евровидение – это слезы и гордость…
Мы, украинцы, не выбирали эту войну. И такова судьба миллионов украинских людей. Но мы достойны этого вызова
Вчерашнее Евровидение — это слезы и гордость… Ну не могу я не плакать, когда вижу все эти желто-голубые сердечки, тортики и ленточки.
На этих выходных была в командировке в Мюнхене, на Женской конференции EPP, где преимущественно речь шла об украинских беженцах.
В Мюнхене поразило количество украинских флагов. Их количество соразмерно с флагами ЕС и Германии…
Скажу откровенно: я очень боюсь усталости от Украины в Европе и мире. Потому что все надолго и еще далеко не конец, но увиденное дало оптимизм.
Я очень боюсь усталости от Украины в Европе и мире. Ибо все надолго, и еще далеко не конец, но увиденное дало оптимизм
Ибо главный тезис, с которым обращались коллеги из многих европейских стран: keep resistance, we will keep our support and solidarity.
Держите свое сопротивление, а мы будем поддерживать.
Мы, украинцы, не выбирали эту войну. И такова судьба миллионов украинских людей. Но мы достойны этого вызова. Мы не устаем, Европа и мир тоже.
И это важно.
Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.
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