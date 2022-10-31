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Евровидение-2023: в "Дии" запустили голосование за членов жюри Нацотбора

31 октября, 2022 понедельник
14:35
Таблоид

В этом году впервые украинцы смогут выбрать членов жюри национального отбора, от которых на 50% будет зависеть выбор представителя Украины на Евровидении в Ливерпуле

Об этом сообщает Общественный вещатель.

Украинцы смогут приобщиться не только к голосованию за участников Нацотбора во время финала, но и сформировать состав жюри национального отбора конкурса. Сделать это можно в приложении "Дия". Опрос продлится с 31 октября по 7 ноября 10:00 в мобильном приложении.

"Мы стремимся максимально вовлекать зрителей в процессы Евровидения, поэтому в этом году впервые ввели практику, когда зрители выбирают состав жюри - отметил председатель правления Общественного вещания Николай Чернотицкий.

Такая практика реализуется впервые. Сделать это в приложении легко. Откройте "Дию" в разделе "Услуги" и нажмите "Опрос". Каждый украинец сможет отдать голос только за одного члена жюри. Трем членам жюри, которые наберут больше голосов, будет предложено подписать соглашение с Общественным вещанием. В случае, если кто-то из тройки с высоким рейтингом по веским причинам не сможет подписать соглашение, то членом жюри станет следующий кандидат по рейтинговому списку результатов голосования. После подписания соглашения тройка будет объявлена публично.

Список кандидатов выглядит следующим образом.

Джамала — певица и автор песен. Обладательница "Награды за выдающееся лидерство артиста" от Атлантического совета США 2022 года и победительница Песенного конкурса Евровидения-2016.

DZIDZIO (Михаил Хома) - певец, автор песен, актер, кинорежиссер, продюсер, фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины, посол Национальной сборной Украины по футболу.

Тина Кароль – певица, композитор. Народная артистка Украины. Обладательница двух Национальных премий "За вклад в развитие музыкальной индустрии Украины", автор проекта в поддержку молодых исполнителей "Молодая кровь".

Злата Огневич - певица, автор, композитор. На Евровидении-2013 заняла третье место. Победительница шоу "Маска" и героиня второго сезона шоу "Холостячка". Награждена Орденом Княгини Ольги 3 степени.

Екатерина Павленко (Monokate) — певица, фольклорист, сонграйтер, композитор. Фронтвумен группы Go_A, получивший 5-е место на Евровидении-2021 в Роттердаме.        
Юлия Санина – фронтвумен рок-группы "The HARDKISS". Автор песен, композитор. Была в жюри и наставницей талант-шоу "X-Фактор", участницей телешоу "Танцы со звездами".

Константин Томильченко – креативный продюсер телешоу "Украина имеет талант", "Х-Фактор", "Маска". Хореограф, судья шоу "Танцуют все". Неоднократно являлся режиссером-постановщиком хореографии к песням украинских артистов на Евровидении.

Тарас Тополя - лидер группы "Антитела". Доброволец 130-го батальона Сил территориальной обороны ВСУ. Волонтер, соучредитель благотворительного фонда "АНТИТЕЛА".

Валерий Харчишин – рок-музыкант, лидер группы "Друга Ріка". Актер театра и кино, продюсер. Гендиректор ОО "Украинское агентство по авторским и смежным правам".

В случае, если кто-то из тройки с высоким рейтингом по веским причинам не сможет подписать соглашение, то членом жюри станет следующий кандидат по рейтинговому списку результатов голосования. После подписания соглашения тройка будет объявлена публично.

Избранное жюри будет вместе со зрителями голосовать в финале Нацотбора за представителя Украины на Евровидении-2023.

  • 15 октября "Общественное" завершило принимать заявки на участие в национальном отборе Евровидения-2023, получив более 300 песен.
  • Объявлены 36 участников, которые сразятся во время прослушиваний за право выступить в финале национального отбора, где будут выбирать представителя Украины на Евровидении-2023 в Ливерпуле
  • Кипр стал первой страной, объявившей своего представителя, что поедет на Евровидение в Великобританию.
  • Конкурс "Евровидение-2023" должен был состояться в Украине, ведь Kalush Orchestra одержали победу в песенном конкурсе этого года. Впрочем, из-за российской войны на территории Украины Европейский языковой союз передал право на проведение конкурса Великобритании. От имени Украины он пройдет в Ливерпуле . Первый полуфинал будет на "Ливерпуль-арене" 9 мая, второй – 11 мая, а гранд-финал – 13 мая.
  • Россию от участия в конкурсе отстранили из-за вторжения в Украину.
  • Черногория и Северная Македония не будут участвовать в песенном конкурсе в следующем году из-за увеличения стоимости взноса для участников, что связано с исключением России.

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