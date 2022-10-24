"Евровидение-2023": стало известно, где и когда состоится финал Нацотбора
Национальный отбор "Евровидения-2023", во время которого изберут участника от Украины, который поедет в Ливерпуль, состоится 17 декабря этого года
Об этом сообщили в Instagram "Общественное.Евровидение".
Финал Нацотбора должен пройти 17 декабря в Киеве. Для безопасности участников и команды событие состоится в укрытии.
Производством телеверсии финала Национального отбора на песенный конкурс будет заниматься победитель конкурса ООО "Старлайт продакшн".
Сообщается, что "Старлайт продакшн" должен обеспечить
- сценическое решение, режиссерское видение;
- проведение репетиций;
- передача прямоэфирного сигнала на телеканалы Общественного вещания.
- 15 октября "Общественное" завершило принимать заявки на участие в национальном отборе Евровидения-2023, получив более 300 песен.
- Кипр стал первой страной, объявившей своего представителя, что поедет на Евровидение в Великобританию.
- Конкурс "Евровидение-2023" должен был состояться в Украине, ведь Kalush Orchestra одержали победу в песенном конкурсе этого года. Впрочем, из-за российской войны на территории Украины Европейский языковой союз передал право на проведение конкурса Великобритании.
- "Евровидение-2023" от имени Украины состоится в Ливерпуле . Первый полуфинал состоится на "Ливерпуль-арене" 9 мая, второй – 11 мая, а гранд-финал – 13 мая.
- Россию от участия в конкурсе отстранили из-за вторжения в Украину.
- Черногория и Северная Македония не будут участвовать в песенном конкурсе в следующем году из-за увеличения стоимости взноса для участников, что связано с исключением России из Евровидения.
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