Об этом сообщили в Instagram "Общественное.Евровидение".

Финал Нацотбора должен пройти 17 декабря в Киеве. Для безопасности участников и команды событие состоится в укрытии.

Производством телеверсии финала Национального отбора на песенный конкурс будет заниматься победитель конкурса ООО "Старлайт продакшн".

Сообщается, что "Старлайт продакшн" должен обеспечить

- сценическое решение, режиссерское видение;

- проведение репетиций;

- передача прямоэфирного сигнала на телеканалы Общественного вещания.

15 октября "Общественное" завершило принимать заявки на участие в национальном отборе Евровидения-2023, получив более 300 песен.

Кипр стал первой страной, объявившей своего представителя, что поедет на Евровидение в Великобританию.

Конкурс "Евровидение-2023" должен был состояться в Украине, ведь Kalush Orchestra одержали победу в песенном конкурсе этого года. Впрочем, из-за российской войны на территории Украины Европейский языковой союз передал право на проведение конкурса Великобритании.

"Евровидение-2023" от имени Украины состоится в Ливерпуле . Первый полуфинал состоится на "Ливерпуль-арене" 9 мая, второй – 11 мая, а гранд-финал – 13 мая.

Россию от участия в конкурсе отстранили из-за вторжения в Украину.

Черногория и Северная Македония не будут участвовать в песенном конкурсе в следующем году из-за увеличения стоимости взноса для участников, что связано с исключением России из Евровидения.

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