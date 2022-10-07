Об этом сообщили Европейский языковой союз (EBU) и BBC.

"EBU и BBC рады сообщить, что Ливерпуль был избран городом-хозяином 67-го песенного конкурса "Евровидение" после конкурсного процесса", – говорится в сообщении.

Полуфиналы "Евровидения-2023" состоятся во вторник, 9-го, и четверг, 11 мая. Большой финал – в субботу, 13 мая, на Liverpool Arena у реки Мерси.

За право принимать песенный конкурс "Евровидение-2023" соревновались британские города Глазго и Ливерпуль. Прежде принимать у себя популярный песенный конкурс хотели еще пять английских городов - Бирмингем, Лидс, Манчестер, Ньюкасл-апон-Тайн и Шеффилд.

Несмотря на то, что в конкурсе 2022 победила украинская группа Kalush Orchestra, "Евровидение-2023" из соображений безопасности будет проходить в Великобритании от имени Украины. Соответствующее решение приняли Европейский языковой союз, Общественное вещание и BBC.

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