Евровидение-2023 состоится в Британии от имени Украины
Европейский языковой союз, Общественное Вещание и BBC приняли решение провести песенный конкурс Евровидения-2023 в Великобритании вместо Украины
Об этом сообщает "Суспільне" .
EBU (Европейский языковой союз) и BBC подтвердили, что песенный конкурс Евровидение-2023 состоится в Великобритании от имени нынешнего вещателя-победителя — украинской телерадиокомпании "Суспільне мовлення".
Это произошло после решения, что событие на следующий год невозможно будет провести в Украине из соображений безопасности.
"Мы благодарны, что BBC согласилась провести Евровидение в Великобритании в 2023 году. BBC уже четыре раза брала на себя обязательство проводить конкурс вместо других стран-победительниц. Продолжая эту традицию солидарности, мы знаем, что в следующем году конкурс продемонстрирует креативность и мастерство одного из самых опытных общественных вещателей Европы, в то же время гарантируя, что победители этого года - Украина - будут отмечены и представлены в течение всего события", - сказал исполнительный директор Евровидения Мартин Остердаль.
Представители "Суспільного" будут сотрудничать с BBC, чтобы разработать и внедрить украинские элементы в шоу в следующем году. Украина, как страна-победительница конкурса Евровидение-2022, автоматически попадет в финал будущего конкурса.
- 14 мая в итальянском Турине состоялся финал Евровидения-2022, победителем которого стала украинская группа Kalush Orchestra.
- 17 июня Европейский языковой союз опубликовал заявление, где отметил, что сомневается в возможностях Украины провести Евровидение-2023.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил , что Украина не согласна с таким решением.
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