Об этом говорится на сайте Европейского союза радиовещания и телевидения.

Отмечается, что важным критерием проведения Евровидения есть обеспечение безопасности для всех сторон. из-за войны Украина не может обеспечить безопасность.

Организаторы обратились в Великобританию, чтобы обсудить возможность провести конкурс там, поскольку представитель этой страны занял второе место.

14 мая в итальянском Турине состоялся финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителем объявлена хип-хоп-группа из Украины Kalush Orchestra.

Позже Украина получила опросник от Европейского языкового союза по поводу проведения "Евровидения.

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