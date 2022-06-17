"Евровидение-2023" состоится не в Украине
Европейский союз радиовещания и телевидения сообщил, что песенный конкурс "Евровидение-2023" не сможет состояться в Украине из-за войны, в то же время ведутся переговоры с Великобританией
Об этом говорится на сайте Европейского союза радиовещания и телевидения.
Отмечается, что важным критерием проведения Евровидения есть обеспечение безопасности для всех сторон. из-за войны Украина не может обеспечить безопасность.
Организаторы обратились в Великобританию, чтобы обсудить возможность провести конкурс там, поскольку представитель этой страны занял второе место.
- 14 мая в итальянском Турине состоялся финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителем объявлена хип-хоп-группа из Украины Kalush Orchestra.
- Позже Украина получила опросник от Европейского языкового союза по поводу проведения "Евровидения.
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