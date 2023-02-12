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Евровидение-2023: представители Хорватии будут петь о войне и "маленьком психопате"

12 февраля, 2023 воскресенье
19:43
Культура

Хорватская группа Let 3 выступит на Евровидении-2023 с песней "Mama ŠČ!", в тексте которой есть упоминания о войне и маленьком психопате, а во время выступления на сцену выносят ракеты

Видео выступления группа опубликовала на YouTube .

В тексте говорится о "маленьком психопате" и войне, а главным мотивом является "трактор-армагеддон". Сами же участники выйдут на сцену в военных мундирах и фуражках, а прямо во время выступления на сцену выносят муляжи ракет.

"Тот маленький психопат, маленький подлый психопат, крокодил-психопат... Мама, я иду на войну", - говорится в тексте песни.

ВВС отмечает, что некоторые фанаты интерпретировали песню как критику президента России Владимира Путина и самопровозглашенного главу беларусского государства Александра Лукашенко, а также их вторжение в Украину.

  • Британский дуэт Pet Shop Boys выпустил песню под названием "Living In The Past" о диктатуре президента России Владимира Путина.
Евровидение
Владимир Путин
Александр Лукашенко
Хорватия
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