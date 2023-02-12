Видео выступления группа опубликовала на YouTube .

В тексте говорится о "маленьком психопате" и войне, а главным мотивом является "трактор-армагеддон". Сами же участники выйдут на сцену в военных мундирах и фуражках, а прямо во время выступления на сцену выносят муляжи ракет.

"Тот маленький психопат, маленький подлый психопат, крокодил-психопат... Мама, я иду на войну", - говорится в тексте песни.

ВВС отмечает, что некоторые фанаты интерпретировали песню как критику президента России Владимира Путина и самопровозглашенного главу беларусского государства Александра Лукашенко, а также их вторжение в Украину.