Евровидение-2023: представители Хорватии будут петь о войне и "маленьком психопате"
Хорватская группа Let 3 выступит на Евровидении-2023 с песней "Mama ŠČ!", в тексте которой есть упоминания о войне и маленьком психопате, а во время выступления на сцену выносят ракеты
Видео выступления группа опубликовала на YouTube .
В тексте говорится о "маленьком психопате" и войне, а главным мотивом является "трактор-армагеддон". Сами же участники выйдут на сцену в военных мундирах и фуражках, а прямо во время выступления на сцену выносят муляжи ракет.
"Тот маленький психопат, маленький подлый психопат, крокодил-психопат... Мама, я иду на войну", - говорится в тексте песни.
ВВС отмечает, что некоторые фанаты интерпретировали песню как критику президента России Владимира Путина и самопровозглашенного главу беларусского государства Александра Лукашенко, а также их вторжение в Украину.
- Британский дуэт Pet Shop Boys выпустил песню под названием "Living In The Past" о диктатуре президента России Владимира Путина.
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