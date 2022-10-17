Об этом музыкант Эндрю Ламброу написал у себя в Instagram.

"Я очень рад объявить, что буду представлять Кипр на песенном конкурсе "Евровидение 2023"! Я так взволнован отправиться в это путешествие, сделаем это", – поделился певец.

Решение отправить Эндрю Ламброу на Евровидение от Кипра приняла 17 октября кипрская радиовещательная корпорация (CyPB). Его выступление на песенном конкурсе станет частью сотрудничества CyPB, Panik Records (Греция) и City Pop Records (Австралия).

Песню, с которой музыкант будет бороться за первенство, еще не объявили.

В прошлом году Ламброу соперничал за право представлять Австралию на Евровидении-2022. В отборе музыкант выступал с песней "Electrify".

Несмотря на то, что в конкурсе 2022 победила украинская группа Kalush Orchestra, "Евровидение-2023" по соображениям безопасности будет проходить в Великобритании от имени Украины. Соответствующее решение приняли Европейский языковой союз, Общественное вещание и BBC.

Украина выберет своего представителя на Евровидение-2023 в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественного и на диджитал-платформах Общественного

Музыкальным продюсером в этом году стал украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой). Состав и жюри финала нацотбора и национального жюри для международного конкурса "Евровидение" будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.

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