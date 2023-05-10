Евровидение-2023: определились первые финалисты песенного конкурса
Во вторник, 9 мая, в Ливерпуле прошел первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023"
Об этом сообщает общественный вещатель Украины.
В первый день конкурса за выход в финал соревновались 15 участников. Победители первого полуфинала определяли зрители, но украинцы смогут голосовать за конкурсантов только во время финала Евровидения-2023.
Победители первого полуфинала Евровидения-2023:
- Хорватия: Let 3 – Mama šč!
- Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna
- Швейцария: Ремо Форрер – Watergun
- Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
- Чехия: Vesna – My Sister's Crown
- Израиль: Ноа Кирелл – Unicorn
- Португалия: Mimicat – Ai coração
- Швеция: Лорин – Tattoo
- Сербия: Luke Black – Samo mi se spava
- Норвегия: Алессандра – Queen of Kings
Второй полуфинал Евровидения-2023 пройдет 11 мая.
Украину на Евровидении-2023 представляет группа TVORCHI с песней Heart Of Steel. Как победитель предыдущего года Украина будет выступать в финале конкурса Евровидение-2023.
TVORCHI выйдут на сцену Евровидения 13 мая под 19-м номером.
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