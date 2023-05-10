Об этом сообщает общественный вещатель Украины.

В первый день конкурса за выход в финал соревновались 15 участников. Победители первого полуфинала определяли зрители, но украинцы смогут голосовать за конкурсантов только во время финала Евровидения-2023.

Победители первого полуфинала Евровидения-2023:

Хорватия: Let 3 – Mama šč!

Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna

Швейцария: Ремо Форрер – Watergun

Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

Чехия: Vesna – My Sister's Crown

Израиль: Ноа Кирелл – Unicorn

Португалия: Mimicat – Ai coração

Швеция: Лорин – Tattoo

Сербия: Luke Black – Samo mi se spava

Норвегия: Алессандра – Queen of Kings

Второй полуфинал Евровидения-2023 пройдет 11 мая.

Украину на Евровидении-2023 представляет группа TVORCHI с песней Heart Of Steel. Как победитель предыдущего года Украина будет выступать в финале конкурса Евровидение-2023.

TVORCHI выйдут на сцену Евровидения 13 мая под 19-м номером.