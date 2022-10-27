Евровидение-2023: объявлен длинный список участников, соревнующихся в Нацотборе
"Общественное" отобрало 36 участников, которые сразятся во время прослушиваний за право выступить в финале национального отбора, где будут выбирать представителя Украины на Евровидении-2023 в Ливерпуле
Об этом сообщает Общественное.
Общественное Вещание назвало 36 участников, попавших в лонглист национального отбора на участие в песенном конкурсе Евровидение-2023.
Список участников выглядит следующим образом:
- 2TONE
- Angelina
- DAYTON
- Drevo
- Elysees
- DEMCHUK
- FIINKA
- Havka
- Jerry Heil
- Iana Kovaleva
- Kozak Siromaha
- KRUTЬ
- Lue Bason
- Moisei
- Olivan
- OOHLA
- Oy Sound System
- SASHA
- Seréen
- sexnesc
- Shy
- SKYLERR
- SOWA
- Tember Blanche
- Tery
- TVORCHI
- Victoria Niro
- Vynohradova
- Zetetics
- Лилу45
- Макс Пташник
- Мия Рамари
- Роялькит
- Саша Фадеева
- ТОНКА
- Циферблат
"Я лично заинтересован в том, чтобы украинская музыка не замирала и развивалась во всех направлениях, чтобы во всех возможных музыкальных нишах и стилях у нас были свои герои. По-моему, сейчас, во время войны и при полной неопределенности в жизни музыкантов, этот отбор приобретает особое значение: мы не только выбираем достойных представить Украину на конкурсе, но и имеем возможность услышать широкую палитру украинской музыки, которая создается здесь и сейчас, несмотря ни на что", - сказал музыкальный продюсер национального отбора Дмитрий Шуров.
Pianoбой отметил, что радуется, что в процессе отбора удалось многих музыкантов мотивировать, вдохновить, подтолкнуть к созданию новых песен и интересных идей. Он делится, что многим музыкантам было тяжело снова начать писать. К тому же немало артистов в вынужденной эмиграции, или на грани смены профессии, или даже выживания.
"Есть музыканты, которые волонтерят, воюют. Однако есть лонглист из 36 песен, в котором есть все, от авторской песни, дрим-попа и рока до инди, рэпа, этники. Есть также, конечно, и несколько крепких современных боевиков, способных разорвать любую сцену. Все это говорит о том, насколько креативна наша нация, насколько мы стремимся создавать. Я благодарен обществу и Общественному за доверие музыкально продюсировать отбор, я уже лично слушаю этот лонглист в машине, надеюсь после публикации всех песен вы будете тоже", – поделился продюсер конкурса.
Отмечается, что список финалистов будет объявлен не позднее 17 ноября, а до этого пройдет прослушивание участников лонглиста.
15 октября "Общественное" закончило принимать заявки на участие в национальном отборе Евровидения-2023, получив более 300 песен.
- Кипр стал первой страной, объявившей своего представителя, который поедет на Евровидение в Великобританию.
- Конкурс "Евровидение-2023" должен был состояться в Украине, ведь Kalush Orchestra одержали победу в песенном конкурсе в этом году. Впрочем, из-за российской войны на территории Украины Европейский языковой союз передал право на проведение конкурса Великобритании. От имени Украины он состоится в Ливерпуле . Первый полуфинал пройдет на "Ливерпуль-арене" 9 мая, второй – 11 мая, а гранд-финал – 13 мая.
- Россию от участия в конкурсе отстранили из-за вторжения в Украину.
- Черногория и Северная Македония не будут участвовать в песенном конкурсе в следующем году из-за увеличения стоимости взноса для участников, что связано с исключением России.
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