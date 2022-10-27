Евровидение-2023: объявлен длинный список участников, соревнующихся в Нацотборе

Об этом сообщает Общественное.

Общественное Вещание назвало 36 участников, попавших в лонглист национального отбора на участие в песенном конкурсе Евровидение-2023.

Список участников выглядит следующим образом:

2TONE

Angelina

DAYTON

Drevo

Elysees

DEMCHUK

FIINKA

Havka

Jerry Heil

Iana Kovaleva

Kozak Siromaha

KRUTЬ

Lue Bason

Moisei

Olivan

OOHLA

Oy Sound System

SASHA

Seréen

sexnesc

Shy

SKYLERR

SOWA

Tember Blanche

Tery

TVORCHI

Victoria Niro

Vynohradova

Zetetics

Лилу45

Макс Пташник

Мия Рамари

Роялькит

Саша Фадеева

ТОНКА

Циферблат

"Я лично заинтересован в том, чтобы украинская музыка не замирала и развивалась во всех направлениях, чтобы во всех возможных музыкальных нишах и стилях у нас были свои герои. По-моему, сейчас, во время войны и при полной неопределенности в жизни музыкантов, этот отбор приобретает особое значение: мы не только выбираем достойных представить Украину на конкурсе, но и имеем возможность услышать широкую палитру украинской музыки, которая создается здесь и сейчас, несмотря ни на что", - сказал музыкальный продюсер национального отбора Дмитрий Шуров.

Pianoбой отметил, что радуется, что в процессе отбора удалось многих музыкантов мотивировать, вдохновить, подтолкнуть к созданию новых песен и интересных идей. Он делится, что многим музыкантам было тяжело снова начать писать. К тому же немало артистов в вынужденной эмиграции, или на грани смены профессии, или даже выживания.

"Есть музыканты, которые волонтерят, воюют. Однако есть лонглист из 36 песен, в котором есть все, от авторской песни, дрим-попа и рока до инди, рэпа, этники. Есть также, конечно, и несколько крепких современных боевиков, способных разорвать любую сцену. Все это говорит о том, насколько креативна наша нация, насколько мы стремимся создавать. Я благодарен обществу и Общественному за доверие музыкально продюсировать отбор, я уже лично слушаю этот лонглист в машине, надеюсь после публикации всех песен вы будете тоже", – поделился продюсер конкурса.

Отмечается, что список финалистов будет объявлен не позднее 17 ноября, а до этого пройдет прослушивание участников лонглиста.

15 октября "Общественное" закончило принимать заявки на участие в национальном отборе Евровидения-2023, получив более 300 песен.