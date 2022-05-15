Евровидение-2023 намерены провести в Севастополе? Подборка лучших мемов после триумфа Kalush Orchestra
Интернет-пользователи с юмором отреагировали на победу украинской группы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"
Еспресо.TV собрал подборку из лучших мемов о "Евровидении-2022".
- В субботу, 14 мая, в итальянском Турине прошел большой финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителем объявлена фольрок-группа из Украины Kalush Orchestra.
- После своего выступления в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2022" Kalush Orchestra обратились ко всему миру с призывом помочь защитникам Украины и, в частности, Героям Мариуполя.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на триумф группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022.
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