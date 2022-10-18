Евровидение-2023: две страны отказались от участия из-за исключения России
Черногория и Северная Македония не будут участвовать в песенном конкурсе в следующем году из-за увеличения стоимости взноса для участников, что связано с исключением России из Евровидения
Об этом сообщает BBC.
Национальные вещатели Черногории и Северной Македонии заявили, что отказываются от участия в Евровидении-2023. Такое решение связано с увеличением размера взноса для участия. Отмечается, что вещатели уплачивают взнос за участие в конкурсе, сумма которого зависит от размера страны.
В следующем году вещателей некоторых стран просят заплатить большее, что связано с запретом участвовать в конкурсе России. Россия была крупным финансовым вкладчиком, уплачивая самые большие взносы. Страна была исключена из конкурса из-за вторжения в Украину.
"Помимо значительных расходов на регистрационные сборы, а также расходы на пребывание в Великобритании, мы также столкнулись с отсутствием интереса со стороны спонсоров, поэтому мы решили направить имеющиеся ресурсы на финансирование текущих и планируемых национальных проектов", - пояснил общественный вещатель Черногории RTCG.
Общая сумма взносов для участия в конкурсе составит около 5 млн фунтов стерлингов. Точная сумма, которую заплатит каждый из участников, не будет разглашаться. Предполагается, что по этой же причине могут отказаться еще несколько стран.
В заявлении вещателя Северной Македонии MRT говорится, что "увеличение регистрационного взноса за участие", а также энергетический кризис в Северной Македонии заставили их принять решение отказаться.
В Европейском вещательном союзе заявили, что "стремятся делать расходы на участие как можно более доступными", а гонорары "рассчитываются на основе количества стран-конкурсантов" и с учетом "относительного размера и финансового состояния страны-члена".
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