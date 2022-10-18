Об этом сообщает BBC.

Национальные вещатели Черногории и Северной Македонии заявили, что отказываются от участия в Евровидении-2023. Такое решение связано с увеличением размера взноса для участия. Отмечается, что вещатели уплачивают взнос за участие в конкурсе, сумма которого зависит от размера страны.

В следующем году вещателей некоторых стран просят заплатить большее, что связано с запретом участвовать в конкурсе России. Россия была крупным финансовым вкладчиком, уплачивая самые большие взносы. Страна была исключена из конкурса из-за вторжения в Украину.

"Помимо значительных расходов на регистрационные сборы, а также расходы на пребывание в Великобритании, мы также столкнулись с отсутствием интереса со стороны спонсоров, поэтому мы решили направить имеющиеся ресурсы на финансирование текущих и планируемых национальных проектов", - пояснил общественный вещатель Черногории RTCG.

Общая сумма взносов для участия в конкурсе составит около 5 млн фунтов стерлингов. Точная сумма, которую заплатит каждый из участников, не будет разглашаться. Предполагается, что по этой же причине могут отказаться еще несколько стран.

В заявлении вещателя Северной Македонии MRT говорится, что "увеличение регистрационного взноса за участие", а также энергетический кризис в Северной Македонии заставили их принять решение отказаться.

В Европейском вещательном союзе заявили, что "стремятся делать расходы на участие как можно более доступными", а гонорары "рассчитываются на основе количества стран-конкурсантов" и с учетом "относительного размера и финансового состояния страны-члена".

Евровидение 2023 года пройдет в Ливерпуле. Шоу пройдет под знаком Украины, ведь из-за войны России против Украины проведение конкурса на территории страны-победительницы Евровидения-2022 невозможно из соображений безопасности.

Украина выберет своего представителя на Евровидение-2023 в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Суспильного и на диджитал-платформах Суспильного.

Музыкальным продюсером в этом году стал украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой). Состав и жюри финала нацотбора и национального жюри для международного конкурса "Евровидение" будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.

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