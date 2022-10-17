"Евровидение 2023": бывшая жена Dzidzio отправила песню на нацотбор
Украинская певица Slavia сразится за право принять участие в национальном отборе Евровидения, который состоится в декабре этого года
Об этом Slavia написала в своем Instagram.
Бывшая жена украинского певца и актера Dzidzio певица Slavia планирует поучаствовать в национальном отборе песенного конкурса "Евровидение 2023".
"Песню написала, отправили на нацотбор. Жду результатов", - написала певица.
Прием песен на участие в нацотборе истек 15 октября. Музыкальным продюсером в этом году стал украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой). Состав и жюри финала нацотбора и национального жюри для международного конкурса "Евровидение" будут определять украинцы при помощи онлайн-голосования.
В правилах национального отбора есть обновление. В частности, язык песни может быть любой, кроме русского.
Финал национального отбора на Евровидение-2023 состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественного и на диджитал-платформах Общественного.
Slavia – украинская певица, преподает вокал. В 2013 году после длительных отношений она вышла замуж за Dzidzio. В апреле 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой намерены расстаться.
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