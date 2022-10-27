Евросоюз заявил, что Россия уже проиграла войну в Украине – морально и политически
Действия России в Украине абсолютно неприемлемы и неоправданны. Евросоюз поддерживает национальные и международные следственные органы в сборе доказательств и документации зверств, совершенных россиянами во время войны в Украине
Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашённом в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ.
В Евросоюзе обращают внимание на отчет Независимой международной следственной комиссии по Украине, представленный на рассмотрение Генассамблеи ООН. Комиссия задокументировала невыборочные атаки с использованием кассетных боеприпасов, неуправляемых реактивных снарядов и авиаудары ВС РФ, наносившие значительный ущерб гражданскому населению.
"Комиссия также обнаружила многочисленные случаи, когда российские вооруженные силы расстреливали мирных жителей, пытавшихся убежать в безопасное место и получить пищу или другие необходимые вещи. В задокументированных случаях жертвы были одеты в гражданскую одежду, управляли гражданскими автомобилями и были без оружия, т.е. статус должен быть очевидным для нападающего", – говорится в заявлении.
Кроме того, комиссия задокументировала случаи массовых казней, незаконного заключения, пыток и жестокого обращения в районах, оккупированных россиянами. Также сообщают о жертвах сексуального насилия всех возрастов и отмечают разрушительное психологическое влияние на детей, которые становятся жертвами пыток и изнасилований или вынуждены быть свидетелями таких преступлений.
В ЕС уверены, что виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности будут привлечены к ответственности.
"Морально и политически Россия уже проиграла эту войну. И все чаще проигрывает на поле боя. Украина победит, и мы будем с Украиной столько, сколько потребуется", - подчеркнули в заявлении.
- Напомним, лидеры ЕС предлагают наказать Россию и ее соучастников за преступление агрессии против Украины
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